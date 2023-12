Cruzeiro encaminha contratação de Gabriel Verón

O Cruzeiro está muito perto de fechar a contratação do atacante Gabriel Verón. Dessa forma, ele chegaria ao clube emprestado pelo Porto, de Portugal. O contrato, por sua vez, vale destacar, será válido por um ano. O jovem, aliás, está sem espaço no clube europeu, que até o colocou no time B. Assim, é claro, o Porto não dificultou a negociação.

Vale lembrar que Gabriel Verón se recupera de uma lesão muscular, na estreia dele pelo time B, em 10 de outubro deste ano. Já pela equipe principal, foram 26 partidas, um gol e quatro assistências na temporada 2022/2023. Naquela temporada, aliás, também fez um jogo pela equipe B.

Verón é potiguar e está com 21 anos. Revelado pelo Palmeiras, viveu o auge da carreira, pelo menos até aqui, na temporada de 2020, quando foi campeão paulista, da Libertadores e a Copa do Brasil com o Verdão. Além disso, foram nove gols e cinco assistências.

Assim, o Cruzeiro se aproxima do segundo reforço para o ataque só nesta semana, afinal, a Raposa também acertou com Rafa Silva, destaque na conquista da Série B em 2022. Outro que retorna é o zagueiro Zé Ivaldo, após período no Athletico-PR. Além disso, a equipe mineira contratou ainda o treinador argentino Nicolás Larcamón.

Por outro lado, o provável futuro time de Gabriel Verón viu Bruno Rodrigues transferir-se para o Palmeiras. Outros que deixaram o Cruzeiro são o zagueiro Luciano Castán, o volante Matheus Jussa e o atacante Nikão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook