Calendário e dinheiro: derrocada do Bota terá efeitos em 2024

A derrocada histórica do Botafogo no Brasileirão de 2023 terá efeitos em 2024. O primeiro deles, é claro, é financeiro. O campeão Palmeiras, por exemplo, faturou R$ 47,8 milhões da CBF, enquanto o Bota terminou em quinto e com R$ 38,2 mi. Assim, o clube viu escorrer pelas mãos quase R$ 10 milhões.

Além disso, o Botafogo deixou de ganhar os pelo menos US$ 3 milhões (R$ 14,5 milhões) por não se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores. O Glorioso, vale lembrar, pode recuperar o dinheiro caso se classifique através das primeiras fases eliminatórias, mas há o risco de não passar, é claro.

Outra consequência é que o calendário do Botafogo ficará apertado no início do ano, especialmente em fevereiro. Dessa forma, naturalmente, a equipe vai ter menos tempo para treinar. No segundo mês do ano, o Glorioso fará pelo menos sete jogos, sendo cinco do Carioca e dois da Libertadores. No entanto, três partidas do torneio estadual são clássicos contra Flamengo e Vasco. Já no dia 02 de março, o Alvinegro tem embate marcado contra o Fluminense, pela última rodada da primeira fase do estadual.

Vale lembrar ainda que o Botafogo não teria esses dois jogos da Libertadores, contra Melgar (PER) ou Aurora (BOL), caso tivesse se classificado diretamente para a fase de grupos da maior competição continental.

A queda

Com um primeiro turno praticamente perfeito, o Botafogo chegou a abrir 14 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. No entanto, o Glorioso não se encontrou no returno e terminou em quinto lugar, seis pontos atrás do Verdão. A equipe paulista, aliás, venceu o Bota por 4 a 3, em pleno Nilton Santos, após a equipe carioca abrir 3 a 0.

Ainda no segundo turno, o Botafogo teve outra derrota de virada por 4 a 3, para o Grêmio. Na ocasião, o Glorioso abriu 3 a 1. O Glorioso também cedeu empates para Santos, Bragantino e Coritiba nos acréscimos. Ao todo, vale lembrar, foram 11 rodadas sem vitória.

