Reforços de Palmeiras e São Paulo prometem esquentar disputas

No começo da penúltima semana de 2023, Palmeiras e São Paulo anunciaram reforços importantes para a próxima temporada. Enquanto o Alviverde tirou Bruno Rodrigues do Cruzeiro, o Tricolor conseguiu trazer o paraguaio Damián Bobadilla, do Cerro Porteño. Nomes pontuais e que chegam para esquentar as brigas por posições nos respectivos elencos. Mas também desembarcam prometendo ser úteis em seus novos times.

No Palmeiras, Bruno Rodrigues chega após Brasileirão muito destacado pelo Cruzeiro. Embora seu time não tenha ido bem, o atacante teve bons números e acabou a temporada como artilheiro. Ele não é centroavante, mas será importante num setor ofensivo que já não terá Dudu e Rony, machucados, no começo da temporada. Já Artur deve ir para a Rússia, enquanto Endrick sai para o Real Madrid no meio do ano.

Já no São Paulo, a contratação de Bobadilla também atende a uma necessidade no elenco de Dorival Júnior. Muito embora seja volante de origem, o jovem paraguaio de 22 anos chega com muita facilidade à área adversária. Por isso mesmo, fez 12 gols na temporada que está se encerrando. No Tricolor, deve disputar posição com jogadores como Rodrigo Nestor e Luan, mas o primeiro pode até ir embora neste início de 2024, sob assédio de clubes europeus.

As ligações dos dois reforços (Bruno Rodrigues no Palmeiras e Bobadilla no São Paulo) são longas. Enquanto o atacante fechou contrato de cinco anos com o Verdão, o paraguaio será atleta tricolor por quatro temporadas. Nomes escolhidos a dedo pelas respectivas diretorias e que, além de aquecer as disputas internas pela titularidade, terão a chance de se mostrar úteis diante das grandes responsabilidades durante o ano.

