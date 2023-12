Gabigol, do Flamengo, treina na praia nas férias: ‘Trabalhando muito’

Enquanto muito se discute sobre o futuro de Gabigol, o atacante do Flamengo mostrou que está focado para 2024. Em postagem feita nas redes sociais, o camisa 10 rubro-negro compartilhou um vídeo treinando na praia. Além disso, contudo, ele usou trecho de uma música que afirma estar “trabalhando muito”.

“Trabalhando muito. Quem é você, seu comédia, pra vim querer falar de mim? ‘Tô’ todo dia na luta, sempre dando o melhor de mim. Tem anos que eu ‘tô’ nessa p…, dando o meu sangue”, diz trecho de “Ringue da Vida”, de MC Cabelinho.

A atividade física foi feita numa quadra de futevôlei e acompanhada por um profissional. Vale lembrar, porém, que o atacante vem de um recuperação de contusão na coxa direita. Dessa forma, ele acabou sendo preservado nas últimas rodadas do Brasileirão 2023.

Futuro em jogo

Em paralelo a isso, Gabigol segue na mira do Corinthians, que tenta contratar o atacante para 2024. Nesta quarta-feira, Augusto Melo, novo presidente do Timão, voltou a falar que tem a intenção de contar com o artilheiro na próxima temporada. Apesar disso, entretanto, o dirigente afirmou que ainda não conversa com o Flamengo.

O Rubro-Negro, aliás, negocia a renovação de contrato do jogador, que tem vínculo até dezembro do próximo ano. As partes chegaram a ter um acordo, mas o time carioca voltou atrás e não assinou. O empresário do atleta, contudo, afirmou que espera que a situação seja resolvida em breve e que Gabigol permaneça na Gávea. O novo contrato deverá ser válido até 2028.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.