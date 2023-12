De saída do Sport, Vagner Love crava permanência no futebol brasileiro

Vagner Love assegurou sua permanência no futebol brasileiro em 2024. O atacante marcou presença nesta quarta-feira (20) no evento “Craque do Amanhã”, evento do projeto social em que é um dos fundadores, juntamente com Paulo Henrique Ganso, Everton Ribeiro, Ibson e a atriz Juliana Paes. Ele frisou que seu destino será anunciado em breve.

Com 23 gols anotados em 2023, Love considera ter feito boa temporada pelo Leão. Mas lamentou o insucesso na busca pela vaga na elite nacional.

“Estão andando. Tem algumas coisas otimistas para 2024. Em breve, será anunciado. Fico no Brasil e espero fazer um ano bom em 2024”, afirmou ao portal “ge”. “Em 2022 meu ano foi bom, foi prazeroso. Consegui fazer 23 gols na temporada, dar algumas assistências. Espero que em 2024 possa repetir ou até um pouco mais de gols, além de conquistar títulos”, acrescentou. Vagner Love e Sport não chegam a entendimento financeiro

A diretoria rubro-negra e o experiente atacante não chegaram a um entendimento sobre valores para que pudessem acertar a renovação de contrato. .

“É difícil, porque tínhamos uma expectativa de garantir o acesso, mas infelizmente não veio. Acabou que culminou no nosso não acesso. Tivemos uma queda de rendimento do meio para o final da temporada. Tudo na nossa vida é aprendizado, então a equipe que eu estiver no ano que vem, se tiver o objetivo de subir, é tentar não cometer os mesmos erros em 2024”, explicou.