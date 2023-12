Felipe Melo manda recado para torcida antes da final: ‘Tudo é possível’

Às vésperas da final do Mundial de Clubes, Fernando Diniz e Felipe Melo concederam uma entrevista coletiva para imprensa diretamente de Jeddah, na Arábia Saudita. O zagueiro, dessa forma, mandou um recado para torcida antes da decisão e relembrou os feitos da equipe tricolor na temporada.

Final do Mundial

“Acho que todo mundo sabe que eu sou um homem de muita fé. A minha bíblia crê que tudo é possível. Talvez para um homem possa parecer que é impossível, mas para Deus nada é impossível”, afirmou Felipe Melo.

“Para muitos, era “impossível” conseguirmos uma virada diante do maior rival na final do Carioca e nós conseguimos. Aliás, era “impossível” nos classificarmos na fase de grupos da Libertadores e nos classificamos em primeiro. Era “impossível” Fluminense vencer a Libertadores e nós conseguimos vencer. Era “impossível” Fluminense estar na final do Mundial e estamos aqui. Vai ser muito difícil. É um dos maiores times do mundo, mas estamos com muita fé”, completou Felipe Melo.

Preparação do Fluminense

Na entrevista, Felipe Melo também comentou sobre a preparação do Fluminense para final do Mundial de Clubes. O zagueiro, desse modo, afirmou que os jogadores tricolores estão se preparando para competição desde que Fernando Diniz retornou ao clube. O defensor também fez questão de enumerar as qualidades do Manchester City.

“A gente está treinando muito e vamos fazer aquilo que treinamos. Na apresentação do Diniz aos jogadores, a primeira coisa que ele falou é: “a gente vai trabalhar para ser campeão do mundo”. Trabalhamos para esse momento desde a chegada do Fernando. Em todos os treinos e jogos, a gente mentalizou que poderia estar aqui e estamos. Os treinamentos são intensos, fechando as linhas, saindo com bola curta ou longa”, afirmou Felipe Melo.

Qualidade do Manchester City

“Não vão jogar Haaland, De Bruyne e também Doku, que é um atleta de qualidade. É um time muito bem treinado e tecnicamente tem jogadores que fazem diferença. Não podemos permitir os erros que tivemos no último jogo. São atletas que se tiver um erro, matam um jogo, por isso estão no Manchester”, concluiu Felipe Melo.

Aliás, Fluminense e Manchester City se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 15h, pela final do Mundial de Clubes. Assim, os jogadores tricolores vão em busca de mais um título histórico e inédito em 2023.

