Reverência a Cristiano Ronaldo e elogios a Abel: Endrick se apresenta aos portugueses

O jovem atacante Endrick é uma realidade não apenas no futebol nacional. O atacante é frequentemente destaque em capas de jornais em todo o mundo. Assim, em sua entrevista mais recente, para o jornal “A Bola”, de Portugal, o jogador do Palmeiras exaltou a experiência de trabalhar com o técnico Abel Ferreira. Principalmente porque, segundo o atleta, o treinador insiste nas mais variadas situações, fato que instiga seus comandados a adquirirem a polivalência.

“Abel Ferreira costuma treinar muito os nossos posicionamentos para diferentes situações de jogo, e o atleta de hoje precisa ter essa versatilidade, estar pronto para qualquer situação, pois sabemos que as variações dentro de uma partida, dependendo do que acontecer, mudam muito rapidamente. Somos treinados para isso. Confesso que não tenho preferência para posição”, detalhou o camisa 9 do Alviverde.

Cristiano Ronaldo como maior ídolo de Endrick

Em seguida, em um questionamento sobre Cristiano Ronaldo se manter como uma figura relevante, mesmo aos 38 anos, Endrick admitiu que o português é a sua principal referência.

“É o meu maior ídolo, um jogador que atingiu todos os recordes por ser um jogador exemplar, dedicado. Ele é mais do que um atleta, um cara que todos deveriam ter como exemplo, pois não importa o momento, ele quer ser o melhor, quer ganhar títulos, quer alcançar marcas, além de ser uma pessoa que demonstra humildade por onde quer que passe. É uma referência para qualquer jogador que almeja ir além na carreira”, confessou o promissor atacante.

Saída do Palmeiras e ida para o Real Madrid

O camisa 9 chega ao Real Madrid, clube mais midiático do mundo, no segundo semestre de 2024. Contudo, antes disso, tem, pela frente, seis meses finais como jogador do Palmeiras. Ele assegurou que estará com toda a sua atenção no Verdão nesta reta final. Por sinal, também descreveu como foi a visita as instalações e seus companheiros nos Merengues.

“Eu sempre quis jogar no Real Madrid, sempre foi a minha prioridade. E, agora, nesta viagem que fiz a Madri, deu para sentir um pouco mais de perto o que vou encontrar, o ambiente, os meus futuros companheiros, as instalações. Fiquei muito feliz, mas é o que eu digo, quando nós voltarmos ao Brasil, já desligamos esta chave e ligamos outra, pois tenho mais esse primeiro semestre com o Palmeiras para disputar, e o meu objetivo é ganhar os títulos todos em que participar”, finalizou Endrick.

