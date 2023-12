Saída de Bruno Rodrigues faz Cruzeiro intensificar negociação com Verón

O Cruzeiro está muito próximo de confirmar mais um reforço para a temporada 2024. Será o ex-palmeiras Verón, atualmente no Porto. Ele chegará por empréstimo de uma temporada, sem custos, com passe fixado e salários pagos pela Raposa. Antes, no entanto, o clube mineiro tentou segurar Bruno Rodrigues.

Assim, a negociação com Verón ganhou corpo a partir de uma confirmação do atacante Bruno Rodrigues. Ele avisou à diretoria que não permaneceria em Belo Horizonte. Com o término do Campeonato Brasileiro, o staff da fera informou a Raposa que tinha uma proposta muito vantajosa e que o futuro de Rodrigues não seria na Toca da Raposa II.

O Cruzeiro ainda tentou dialogar com os empresários do jogador, no entanto, não tinha mais jeito. Aliás, inicialmente, a equipe que o atleta seria transferido não foi informada. Os nomes de Grêmio e Fluminense surgiram na mesa, porém, o Palmeiras surpreendeu a todos e anunciou o jogador nessa semana.

Aliás, após conversa com Bruno Rodrigues, o Cruzeiro decidiu ir em busca de um substituto. E encontrou em Verón a possibilidade de suprir a ausência. O jogador não vive bom no Velho Continente, com problemas extracampo. Aliás, no Porto desde 2022, ele fez apenas 28 jogos e marcou um gol.

Quando foi vendido ao Porto, o clube português pagou 10,2 milhões de euros (R$ 57,3 milhões na época). O contrato vai até dezembro de 2027. Chamou atenção do clube português a boa capacidade do jovem atleta. No Verdão, inclusive, ele conquistou Copa Libertadores (2021 e 2022), além de Brasileirão (2022), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e Campeonato Paulista (2020 e 2022).

