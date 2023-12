Fifa define uniformes de Fluminense e City na final do Mundial

A Fifa definiu, nesta quinta-feira (21), os uniformes de Fluminense e Manchester City na final do Mundial de Clubes. Assim, ficou determinado que os clubes vão usar suas camisas tradicionais na decisão. A equipe de Fernando Diniz, dessa forma, entra em campo de tricolor. O time de Guardiola, por outro lado, vai atuar de azul. A informação é do “ge”.

Uniformes de Fluminense e Manchester City

O Fluminense vai jogar com uniforme tricolor, calção grená e meião branco. No entanto, Fábio vai atuar com um camisa azul. A equipe jogou desta maneira em jogos da Libertadores e do Brasileirão em 2023. Portanto, esta combinação não será uma novidade para os comandados de Fernando Diniz.

O Manchester City, por outro lado, entra em campo de uniforme azul, calção branco e meião azul. Ederson vai jogar de verde. O time de Guardiola já atuou desta maneira em compromissos da Premier League e da Champions League. Assim, os jogadores inglesas também estão acostumados com esta combinação.

Tudo pronto para final do Mundial

Aliás, Fluminense e Manchester City medem forças na próxima sexta-feira (22), às 15h, na Arábia Saudita, pela final do Mundial de Clubes. Com os uniformes devidamente definidos, os clubes vão em busca de um título inédito e expressivo em 2023.

