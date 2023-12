São Paulo insiste por Ferreirinha, mas vê Grêmio bater o pé com valores

O São Paulo segue se esforçando para contratar o atacante Ferreirinha, do Grêmio. O Tricolor Paulista vê o jogador como um nome importante para 2024, muito pelas características que o atual elenco não oferece: um atleta de drible e velocidade. Contudo, conforme apurou o Jogada10, o Imortal pede R$8 milhões, enquanto a oferta do Soberano é de R$ 5 milhões. O clube do Rio Grande do Sul bate o pé e não deve facilitar nas conversas.

No momento, as conversas estão paralisadas. A diretoria do São Paulo queria acertar com Ferreirinha para ser o ”presente de Matal” para a torcida, mas entende que as negociações não vão avançar nos próximos dias. Além disso, o Tricolor Paulista não está desesperado em contratar o atacante por conta de seu tempo de contrato.

Afinal, Ferreirinha tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2024, podendo assinar um pré-contrato em julho do ano que vem. Caso não consiga acertar com o jogador nesta janela de transferência, o São Paulo acredita que pode fechar com ele em 2025 de graça. Assim, o clube paulista aposta nessa cartada para ter o atleta, já que o Imortal não gostaria de perder seu atacante sem uma compensação financeira.

São Paulo descarta troca e vê concorrência aumentar

Além disso, uma troca neste momento está descartada. O Grêmio chegou a manifestar interesse em Diego Costa, mas o São Paulo não deve se desfazer de seu zagueiro. Assim, as conversas seguem. Contudo, a concorrência pode aumentar já que Corinthians e Botafogo também monitoram o atleta.