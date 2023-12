Ídolo põe Cano em seleção de todos os tempos do Fluminense

O desempenho de Cano com a camisa do Fluminense é de saltar os olhos. Afinal, o camisa 14 foi campeão da Libertadores, sendo destaque na final, e até o momento já marcou 84 gols com a camisa do clube. Ídolo do Flu, o ex-zagueiro Edinho, que foi a três Copas do Mundo com a Seleção Brasileira (78, 82 e 86), comentou, em entrevista ao “Torcedores.com”, que o argentino seria o único do time campeão da América a entrar em uma seleção de todos os tempos do tricolor carioca.

“Olha só quantos anos tem o Fluminense… É difícil competir com tantos nomes de peso. Rivellino, Gérson, Carlos Alberto Torres, Marco Antônio, Waldo… Do time campeão da Libertadores, talvez só o Cano entre, ele só precisa de um toque, uma chance para fazer o gol. Faz, sobretudo, muitos gols decisivos”, ressaltou.

Questionado, aliás, se Marcelo também entraria na seleção dos melhores, Edinho pontua que o lateral-esquerdo até entraria, mas não na fase atual da carreira. O camisa 12 foi decisivo na semifinal do Mundial contra o Al Ahly e sofreu o pênalti que abriu o caminho da vitória por 2 a 0.

“O Marcelo de hoje, acho que não entraria. Talvez o que foi multicampeão no Real Madrid, sim. É um jogador de enorme qualidade ofensiva.”

Na temporada 2023, Cano anotou 40 gols com a camisa do Fluminense – e ainda tem chance de marcar mais na final do Mundial de Clubes contra o Manchester City. Deste montante, 13 foram na Copa Libertadores, sendo um na grande final. O argentino está posicionado em segundo lugar na lista de maiores artilheiros do século. Veja, então, a relação completa abaixo.

Cano e os maiores artilheiros do Fluminense no século 21

1- Fred (199 gols)

2- Germán Cano (84 gols)

3- Magno Alves (63 gols)

4- Conca (56 gols)

5- Tuta (52 gols)

6- Thiago Neves (50 gols)

7- Cícero (49 gols)

8- Romário (48 gols)

9- Washington (45 gols)

10- Rafael Sóbis (41 gols)

Sobre Fluminense x City

O Fluminense enfrenta o Manchester City, pela final do Mundial de Clubes, na próxima sexta-feira (22), às 15h (horário de Brasília). Perguntado sobre as possibilidades do Tricolor contra o time de Pep Guardiola, Edinho diz que “teria que ser muito otimista” para crer no título, mas não descarta a conquista se os comandados de Diniz estiverem em um dia iluminado. Atualmente, o ex-zagueiro do tricolor carioca, que acumula 359 jogos, 34 gols e diversos títulos pelo clube, é gerente de futebol do Tombense (MG).

