Valores divergem, e Grêmio não avança em renovação de Villasanti

O desempenho de Villasanti na temporada foi um dos fatores que ajudaram o Grêmio a terminar o Campeonato Brasileiro como vice-campeão. Sabedor da importância do volante, o Tricolor gaúcho tenta avançar nas conversas para renovar o seu contrato, que vai atualmente até dezembro de 2024. No entanto, a parte financeira é o maior entrave no momento. Afinal, o paraguaio pediu cerca do dobro do aumento proposto pela diretoria, já que deseja receber boa valorização salarial após seu rendimento no ano.

Assim, o Imortal se vê em um impasse com o jogador de 26 anos. Isso porque ele desperta o interesse de outros clubes do Brasil e do exterior. É o caso, por exemplo, do Palmeiras, atual campeão da Série A e que enxerga no atleta excelente oportunidade de mercado de olho em reforçar o elenco. As conversas, aliás, se arrastam desde outubro e, portanto, ainda não avançaram da forma esperada pelas partes. Mesmo assim, a expectativa nos bastidores é de um acerto nas próximas semanas.

Além de Villasanti, o Grêmio também pretende resolver mais pendências em relação a possíveis permanências ou saídas. Tanto é que vem tratando como prioridade a continuidade do técnico Renato Gaúcho. O ex-atacante e treinador pediu aumento no salário para ficar, mas o Grêmio não concordou de primeira com os valores. As tratativas seguem a fim de alcançar denominador comum. Jogadores do Santos, como Soteldo e Dodi, também possuem negociação bem encaminhadas, restando apenas detalhes para os anúncios.

