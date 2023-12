Alavés x Real Madrid, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Em jogo pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visita o Alavés, nesta quinta-feira (21/12). O duelo será no Estádio Mendizorroza, na capital do País Basco, Vitória. Para o Real, nada de tropeçar. Afinal, tem 42 pontos, contra 44 do Girona (que também joga nesta quinta-feira). Assim, um vacilo pode fazer o time ficar até cinco pontos atrás. Para o Alavés, o triunfo também é importante. O time tem 16 pontos, em 15º lugar. Mas está apenas três à frente do primeiro dentro do Z3, o Celta.

Este jogo terá transmissão da Voz da Esporte, que inicia a sua cobertura a partir das 16h30, com um esquenta muito especial para você. A narração e o comando é de Aldo Luiz.