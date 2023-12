Santos busca renovação com Maxi Silvera, mas uruguaio deve sair

Rebaixado para a Segunda Divisão em 2023 e passando por uma crise financeira, o Santos sabe que precisará reduzir (e muito) a folha salarial do seu elenco de futebol profissional. Contudo, alguns jogadores fazem parte do planejamento para 2024. Como é o caso de Maxi Silvera, atacante que o Peixe gostaria de manter na próxima temporada.

Por conta disso, o Santos ofereceu um novo contrato com redução salarial para o uruguaio permanecer em 2024. Ele tem contrato válido até o final deste ano, mas não respondeu se deve ficar. O atacante considerou os valores muito baixos e já procura um novo clube. Ele não descarta uma permanência, mas vai priorizar uma saída da Vila Belmiro.

Silvera chegou ao Peixe no final de agosto, somando um gol e uma assistência em 11 partidas disputadas. Aos 26 anos, o jogador começou sua carreira no Cerrito (Uruguai), jogou no Juárez (México) e Necaxa (México) antes da vinda à Vila Belmiro. Ele não conseguiu se firmar no time do Santos, entrando na maioria das partidas no segundo tempo.

Enquanto tenta se reforçar para 2024, o Santos quer renegociar os altos salários de seus principais atletas. O clube sabe que será muito difícil chegar ao número ideal com muitos deles, mas não quer perdê-los sem antes tentar uma conversa para entender a possibilidade de diminuir estes custos.

O mercado do Santos

Até aqui, o único que reduziu seu salário para permanecer foi Rincón. O Peixe monitora o mercado atrás de oportunidades. O clube está próximo de fechar com o atacante Willian Bigode e o lateral-esquerdo Jorge. Além disso, o meia Giuliano, o zagueiro Gil e o lateral-esquerdo Dalbert estão em pauta.

