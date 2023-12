Repeteco? Scarpa e Felipão foram campeões brasileiros em 2018

Muito perto de acertar com o Atlético-MG, o meia Gustavo Scarpa reencontrará o treinador Felipão. Juntos, os dois foram campeões brasileiros em 2018, pelo Palmeiras. Assim, os dois buscarão reviver aquela dupla vitoriosa. A tendência é que o atleta assine um contrato válido por quatro anos.

Vale lembrar que, de acordo com a imprensa grega, as partes já estão acertadas. Assim, o acerto parece, de fato, uma questão de tempo. O contrato ainda não está assinado. Isso, portanto, ainda é um risco, afinal, caso o Flamengo queira atrapalhar o negócio, basta subir o valor da negociação. Internamente, todavia, há otimismo da parte atleticana, afinal, desde o início o Bicudo está na frente nas tratativas. Aliás, a maior proposta sempre foi mineira.

No clube mineiro, Gustavo Scarpa chegaria para um camisa “10”, posição carente no Galo desde a saída de Nacho Fernández, no primeiro semestre de 2022. Atualmente, o Atlético conta com Igor Gomes, Edenilson, Paulinho e Pedrinho para a função. No entanto, eles têm jogado improvisado ou ainda não se adaptaram no clube.

Gustavo Scarpa completará 30 anos no próximo dia 05 de janeiro. Ele foi revelado pelo Desportivo Brasil, de São Paulo, em 2012. No entanto, fez poucos jogos e logo se transferiu para o Fluminense. Assim, se destacou para o resto do cenário nacional. Ele ficou até dezembro de 2017 no clube carioca, com um rápido empréstimo para o Red Bull Brasil, de SP.

No entanto, o meia viveu o auge da carreira no Palmeiras, afinal, defendeu o clube entre 2018 e 2022. No período, vale lembrar, conquistou dois Brasileiros, duas Libertadores, dois Paulistas, uma Copa do Brasil e uma Recopa, com 44 gols em 233 jogos.

Por opção do meia, Gustavo Scarpa não renovou com o Palmeiras e acertou com o Nottingham Forest, da Inglaterra, em janeiro deste ano. No entanto, não conquistou espaço e atualmente defende o Olympiacos, da Grécia, por empréstimo.

A posição de Gustavo Scarpa é uma das principais carências do Galo desde a saída de Nacho Fernandez. Felipão, aliás, reconheceu o bom elenco do Atlético quando foi contratado, mas também disse que precisou se adequar ao time montado para Eduardo Coudet. Agora, com a permanência para 2024 no clube carijó, ele quer reforços. A tendência é que chegue, além de um meia, pelo menos, mais um atacante de lado.

