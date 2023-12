Carille promete Santos focado no Paulista: ‘Vamos entrar com tudo’

O Santos apresentou Fábio Carille, seu técnico para 2024, na última terça-feira (19). O comandante já participava do planejamento da próxima temporada com a diretoria do Peixe antes mesmo do anúncio. As partes debatem a respeito de possíveis reforços quais serão seus objetivos no ano que vem.

Neste cenário, o comandante deixou claro que o Campeonato Paulista terá um grande peso para o Alvinegro Praiano. O estadual servirá como um preparativo para a disputa da Série B. Isso porque, o Santos encontrará sete adversários em ambas as competições.

“O Gallo me lembrou ontem que tem sete equipes da série B. Será realmente uma preparação. Vamos entrar pensando em coisas grandes, ainda mais pelo que pode acontecer pensando em elenco. Valorizo muito. Sei bem. Muita gente menospreza um pouco essa competição, mas vamos entrar muito forte”, ressaltou Carille.

“Temos a Série B e o Paulista. O Paulista é um campeonato que gosto, te da preparação, é um estadual que temos de valorizar. É muito cedo para falar de grupo e elenco. O Gallo tem me passado tudo. Conversamos muito. Eles entendendo o que eu penso. E eu, o clube. Você começa a definir uma ideia de jogar com um grupo fechado já. Mas vai ser um time bom”, acrescentou.

Retorno ao Santos

Fábio Carille, assim, dará início a sua segunda passagem pelo Alvinegro Praiano. Anteriormente, o comandante trabalhou no Peixe entre 2021 e 2022. Ao todo foram 25 partidas e apenas nove vitórias, além de nove empates e sete derrotas. Ele era o plano B do clube para o cargo de treinador e se tornou a prioridade após as negociações com Thiago Carpini não terem dado certo.

Para concretizar o seu retorno, o Santos precisou pagar ao V-Varen Nagasaki, do Japão, e ex-clube do técnico, uma multa de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 7,4 milhões na cotação atual). O clube paulista, aliás, conseguiu um acordo com o time japonês para realizar o pagamento em parcelas. O novo presidente do Alvinegro Praiano, Marcelo Teixeira, identificou que essa seria a melhor solução devido a crise financeira que o clube passa.

