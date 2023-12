Após concordância por testamento, herdeiros de Pelé realizam DNA para verificar nova filha

Cerca de um ano depois da morte de Pelé, os herdeiros concordaram com os termos do testamento deixado pelo Rei do Futebol. Assim, a Justiça de São Paulo, por meio da juíza Andrea Roman, da 2ª Vara de Família e Sucessões, determinou o cumprimento do documento. Estima-se que o ex-jogador deixou uma fortuna avaliada em R$ 78 milhões.

“É um avanço relevante porque retira qualquer discussão sobre a validade do testamento. Os herdeiros poderiam eventualmente discutir alguma cláusula testamentária, mas isso é importante porque deixa claro o respeito à vontade do Pelé”, disse o advogado Luiz Kignel, representante de Márcia Aoki, a viúva de Pelé, ao “Estadão”.

Além de Márcia, em que Pelé destinou 30% de todos os seus bens, seis filhos, uma enteada e dois netos também são herdeiros da fortuna. Após o aval da justiça, o próximo passo é a contabilização dos bens. Neste caso, a família optou por deixar Edinho, filho de Pelé e ex-jogador de futebol, responsável pelo inventário. Anteriormente, Márcia Aoki abriu mão de ser a responsável.

Filhos realizam exames de DNA

Segundo informação do advogado Augusto Miglioli, representante de Edinho na questão do inventário, os filhos do Rei realizam exames laboratoriais para a possibilidade da existência de mais uma herdeira. Trata-se de Maria do Socorro Azevedo, que entrou na Justiça contra Pelé afirmando ser sua filha. Antes de morrer, ele se prontificou a fazer o exame de DNA, o que não aconteceu.

Em seu testamento, o maior nome do futebol mundial citou a possibilidade de ter uma outra filha. Assim, em razão da vontade do pai, os filhos se disponibilizaram a realizar os exames.

