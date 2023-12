Grêmio entra em ‘briga’ com Juventude por zagueiro do Palmeiras

O Grêmio atravessou o acerto do Juventude com o Palmeiras pelo zagueiro Lucas Freitas. O clube de Porto Alegre está em disputa com o rival de Caxias do Sul. O clube paulista, que tem vínculo com o jogador, decidirá quais cores o atleta defenderá na próxima temporada.

O zagueiro, inclusive, conversou com o técnico do Juventude, Thiago Carpini, para atuar pelo Juventude. O acerto estava costurado. Porém, o Grêmio fez uma proposta considerada “muito boa”. Assim, os representantes do zagueiro, Grêmio e Palmeiras já acertaram a negociação, embora não tenha nada assinado.

Lucas Freitas despertou o interesse do Juventude atuando pela Chapecoense na Série B do Brasileirão. O zagueiro afinal, atuando como titular do time, fez as atenções dos dirigentes do clube da serra gaúcha se voltarem para si.

Revelado pela base do Flamengo, Lucas Freitas esteve na equipe B do Valladolid, da Espanha. Ele voltou ao futebol brasileiro em 2021 pelo Palmeiras. Pelo Verdão, no mesmo ano, só jogou três partidas do Campeonato Brasileiro.

Em 2022, ainda pelo Palmeiras, conquistou, assim, a Copa São Paulo de Futebol Júnior como titular da equipe. Neste ano, porém, transferiu-se por empréstimo para o Moreirense, de Portugal. Tempos depois desembarcou em Santa Catarina para defender a Chapecoense.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.