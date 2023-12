Com Endrick e John Kennedy, Ramon divulga lista de convocados da Seleção para o Pré-Olímpico

O técnico Ramon Menezes divulgou, na tarde desta quinta-feira (21), a lista de convocados para representar a Seleção Brasileiro no Torneio Pré-Olímpico, que será disputado na Venezuela, a partir de janeiro. Entre os 23 nomes que estão na relação, 14 atuam no futebol brasileiro, com destaques para Endrick, do Palmeiras, e John Kennedy, do Fluminense.

A competição começa no dia 21 de janeiro e vai até o dia 11 de fevereiro. A Canarinho está no Grupo A, ao lado de Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela. Classificam-se para as Olímpiadas as duas melhores equipes do torneio.

Veja a lista

Goleiros: Mycael (Athletico-PR), Andrew (Gil Vicente) e Matheus Donelli (Corinthians)

Laterais: Vinicius Tobias (Real Madrid), Matheus Dias (Internacional), Luan Cândido (Bragantino) e Patrick (São Paulo)

Zagueiros: Kayky Fernandes (Almería), Arthur Chaves (Académico de Viseu), Robert Renan (Zenit) e Michel (Palmeiras)

Meio-campistas: Andrey Santos (Nottingham Forest), Danilo (Nottingham Forest), Alexsander (Fluminense), Marlon Gomes (Vasco), Ronald (Grêmio) e Gabriel Pirani (DC United)

Atacantes: Marquinhos (Nantes), Geovani (Corinthians), Endrick (Palmeiras), John Kennedy (Fluminense), Gabriel Pec (Vasco), Guilherme Biro (Corinthians).

