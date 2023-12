Flamengo tem austeridade da Roma como trunfo para trazer Matías Viña

O jornalista Filippo Biafora, do jornal italiano “Il Tempo”, noticiou nesta quinta-feira (21) que a Roma pede 10 milhões de euros (R$ 53,7 milhões). Além disso, o comunicador disse que esse valor quitaria também uma obrigação com o Sassuolo, que deveria devolver o jogador de forma imediata, visto que receberia a taxa de vitrine envolvida no contrato de empréstimo.

Na temporada, Viña disputou 16 partidas com a camisa do Sassuolo e está no seu segundo empréstimo desde que assinou com a Roma. Antes disso, defendeu as cores do Bournemouth, da Inglaterra, no início de 2023 e esteve em campo em 12 oportunidades.

O Flamengo acredita que as possibilidades de comprar o jogador são positivas, no entanto sabe que não será fácil e adota cautela. A ideia, portanto, é que o uruguaio chegue para suprir a ausência de Filipe Luís, que se aposentou ao fim desta temporada.

Vinã chegou em julho de 2021, mas rompeu o tendão de Aquiles. Na época, até começou a temporada como titular, mas perdeu espaço com José Mourinho e foi emprestado duas vezes. Até o momento, o clube carioca acertou a contratação do uruguaio De La Cruz e tem conversas avançadas com Léo Ortiz, do Bragantino.

