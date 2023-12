Peñarol, do Uruguai, tem interesse na contratação de jogador do Botafogo

Apesar de não obter muitas chances em campo pelo Botafogo nesta temporada, Diego Hernandez chama a atenção de outros clubes. Talentoso jovem uruguaio, o meia-atacante entrou no radar do Peñarol, clube de seu país natal, afinal, representantes carboneros consultaram a situação do jogador de 23 anos. O clube carioca, no entanto, não pretende se desfazer de Hernandez.

Para tirar o uruguaio do Montevideu Wanderers em julho deste ano, o Botafogo desembolsou US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12,5 milhões na cotação atual). A terceira contratação mais cara do Glorioso (atrás de Patrick de Paula e Victor Sá), Hernandez assinou contrato até o final de 2026.

O início da trajetória do jogador no Botafogo não foi da forma que o clube e que o próprio Diego Hernandez pensavam. Afinal, após período treinando, ele foi regularizado, mas não conseguiu ganhar sequência em campo. No total, disputou apenas cinco partidas, três no Brasileirão e duas na Sul-Americana. Sem espaço, foi liberado para atuar pelo Uruguai no Pan-Americano. Na competição, foi titular em três jogos, mas não marcou gols e chegou a receber um cartão vermelho.

Planos para 2024

Dessa forma, a ideia da comissão técnica alvinegra é trabalhar o jogador na pré-temporada para que ele possa jogar com maior frequência já no Campeonato Carioca. Vale destacar que a contratação de Hernandez foi visando, principalmente, o futuro da equipe de General Severiano.

