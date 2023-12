Grêmio sonda Abouabakar, algoz do Brasil; veja outros negócios

Após a saída de Suárez, o Grêmio, naturalmente, busca um nome para substituir o uruguaio. E um nome que entrou em pauta nos últimos dias foi a do camaronês Aboubakar, atualmente no Besiktas, da Turquia. De acordo com o portal “Gaúcha ZH”, aliás, ele foi sondado.

Aboubakar tem 31 anos e se profissionalizou pelo Cotonsport, clube camaronês. Não demorou muito e logo foi contratado pelo Valenciennes, da França. Depois, passou ainda por Lorient (FRA) e Porto (POR), antes de chegar ao Besiktas, onde teve uma primeira passagem entre 2016 e 2021. Naquele ano, transferiu-se para o Al-Nassr, da Arábia Saudita, mas retornou à equipe turca no início deste ano.

Aboubakar, vale lembrar, marcou o gol da vitória de Camarões por 1 a 0 sobre o Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Também foi dele o tento do título camaronês na Copa Africana das Nações de 2017. Isso porque a final terminou 2 a 1 sobre o Egito.

Antes dele, o Grêmio viu Cavani ser oferecido, mas as conversas não avançaram. Quem entrou no radar foi o atacante Funes Mori, do Monterrey. No entanto, o clube mexicano recusou a investida tricolor. Quem realmente está muito perto de fechar é Soteldo, mas que chegaria para jogar pelos lados do ataque.

