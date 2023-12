São Paulo persiste em fechar com Ferreirinha; Confira outros nomes fechados

O São Paulo pretende concretizar sua quarta contratação antes de terminar o ano. O clube paulista demonstra persistência e otimismo para fechar com o atacante Ferreirinha, do Grêmio. De acordo com apuração do Jogada10, a indefinição entre as partes se dá por conta do acordo financeiro. Isso porque o Imortal deseja R$ 8 milhões e a oferta do Tricolor Paulista é de R$ 5 milhões.

A equipe gaúcha, aliás, não demonstra que está aberta a negociar o jogador por um valor abaixo do que entende como o ideal. Dessa forma, neste momento as tratativas estão estagnadas. A insistência do São Paulo em concretizar o negócio se deve ao fato de Ferreirinha corresponder ao perfil de atacante que falta ao elenco. No caso, um jogador de drible e veloz.

A intenção inicial do clube era conseguir um desfecho positivo antes do Natal para ser um presente para a torcida. Contudo, a diretoria do Tricolor Paulista percebeu que as negociações dificilmente vão avançar nos próximos dias. Inclusive, os dirigentes mantêm cautela com a situação, pois sabem que o contrato de Ferreirinha com o Grêmio está próximo do fim.

Isso porque o vínculo do jogador com o Imortal expira em dezembro do ano que vem. Se não obtiver sucesso em outras investidas nesta janela, o São Paulo seguirá monitorando o jogador e poderá oferecer um pré-contrato em junho de 2024. Ou até mesmo tentar fechar com o atleta sem custos em 2025. O clube paulista observa o cenário, pois sabe que os gaúchos não querem perde-lo de graça.

Por sinal, o Grêmio chegou a propor uma troca entre Ferreirinha e o zagueiro Diego Costa, mas o Tricolor Paulista rejeitou a sugestão. O único receio do São Paulo é a formalização do interesse de Botafogo e Corinthians

Outras contratações confirmadas no São Paulo

A primeira contratação do São Paulo para 2024 foi o atacante Erick, que defendia o Ceará. O atleta com as mesmas características de Ferreirinha possuía um pré-contrato assinado com o clube desde metade desse ano. Assim, a transferência ocorreu sem custos, pois o seu vínculo com o Vozão expirou. O atleta se apresenta em janeiro no CT da Barra Funda após as férias e assinou até o fim de 2026.

O segundo reforço do Tricolor Paulista para a próxima temporada é o experiente volante Luiz Gustavo. Ele também chega de graça após seu contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita se encerrar. O clube e o veterano jogador possuíam um acordo desde a segunda metade de novembro. No entanto a confirmação da contratação veio apenas na última semana, bem como a de Erick. Seu contrato será válido até dezembro de 2024.

O paraguaio Damián Bobadilla é a terceira contratação do São Paulo para a próxima temporada. O meio-campista assinou contrato de quatro anos com o clube, que desembolsará dois milhões de dólares (cerca de R$ 9,7 milhões na cotação atual) pela transação. A propósito, o pagamento será feito de forma parcelada nos próximos dois anos.

Novo presente de Natal

O presente de Natal que a diretoria do São Paulo dará ao torcedor não deve ser mais o atacante Ferreirinha. Na verdade, houve uma mudança na perspectiva, já que o meio-campista Luca sinalizou positivamente para a proposta de renovação contratual. Assim, o camisa 7 está muito próximo de estender seu vínculo por mais três temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook