Campeão uruguaio, Liverpool anuncia saída de dois nomes

Logo após ter protagonizado um feito histórico em 2023, o Liverpool (Uruguai) oficializou a saída de dois importantes nomes do plantel. Além do meio-campista Alan Medina, também deixou o elenco do Negriazul o treinador da equipe, Jorge Bava.

Oficialmente, suas situações ainda estão indefinidas, mas a tendência é que ambos trabalhem novamente juntos no México. Mais especificamente, no León.

Independente de qual seja o destino do jogador de 25 anos de idade, fato é que será uma experiência nova na carreira do atleta. Isso porque Medina é cria das categorias de base do Liverpool, defendendo profissionalmente a equipe desde 2018. Foram 152 partidas disputadas onde assinalou 27 tentos.

No caso de Bava, ele também possui identificação de longa data há bastante tempo com a representação de Belvedere. Tendo três passagens nos tempos de goleiro, o técnico iniciou sua trajetória fora das quatro linhas há três anos, comandando justamente o Liverpool.

Nesse período de tempo, Jorge Bava alcançou o retrospecto de 112 compromissos com 57 vitórias, 24 resultados de igualdade e 31 reveses, pouco mais de 50% em triunfos como aproveitamento. Além de conquistas entre Apertura, Intermedio, Clausura, Supercopa Uruguaia e o próprio Campeonato Uruguaio, ele deixa o clube com a segunda classificação seguida para a fase de grupos da Libertadores.

Para o lugar de Bava, o Liverpool oficializou outro nome que iniciará sua caminhada como técnico e que, aliás, também jogou no clube: Emiliano Alfaro. Tendo passagem pela Lazio nos tempos de atleta, ele encerrou a carreira dentro das quatro linhas no ano de 2020.

