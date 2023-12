Torcedores do Flamengo pedem nas redes sociais a contratação de Thiago Alcântara

O Flamengo segue ativo no mercado na busca por reforços para 2024. No entanto, um nome ganhou força entre os torcedores do clube, que lançaram uma hashtag “ThiagoAlcantaranoFlamengo” pedindo a contratação de Thiago Alcântara, que atualmente defende as cores do Liverpool, da Inglaterra. Isso aconteceu, pois o meio-campista revelou, em entrevista ao ‘BT Sport’, que o gol de falta de Petkovic sobre o Vasco, em 2001, foi determinante para que desenvolvesse o amor pelo Rubro-Negro. A entrevista aconteceu em janeiro, porém foi resgatada nas redes sociais e animou a torcida.

“Tenho mais lembranças com esta (camisa que levanta no vídeo). Estávamos na casa do Rodrigo, o jogador do Leeds (ING) da nossa época. Estávamos assistindo uma final no Brasil com Flamengo x Vasco (Campeonato Carioca). Meu pai cresceu como jogador do Vasco da Gama e o pai do Rodrigo como jogador do Flamengo. E nessa época, éramos torcedores do Vasco -, declarou, antes de concluir:

“Estávamos em casa, com a família toda que era Flamengo. Então Petkovic, que estava jogando naquela época, marcou um belíssimo gol de falta. E naquele dia, todos nós nos convertemos para trocar ao Flamengo. Sim, então temos que dizer que trocamos com meu pai naquela época, mas éramos muito jovens e adoramos futebol desde aquela época”, declarou Thiago Alcântara, em entrevista ao ‘BT Sport’.

Passagem pela base rubro-negra e sucesso na Europa

Filho do ex-jogador Mazinho, Thiago nasceu na Itália e é irmão do atacante Rafinha, que está no Al-Arabi, do Qatar. Antes de fazer carreira no futebol europeu o meio-campista chegou a atuar nas categorias de base do Flamengo e nunca escondeu torcer pelo clube. No entanto, mudou-se de vez para a Espanha e lá passou a ter oportunidade no Barcelona. Depois de fazer sucesso no clube culés, defendeu as cores do Bayern de Munique antes de chegar ao Liverpool.

Com a camisa do Barcelona, conquistou inúmeros títulos como duas La Ligas 2010/11 e 2012/13), uma Copa do Rei (2011/12), uma Champions League (2010/11) e um Mundial de Clubes (2011). Além disso, no clube bávaro, também conquistou títulos semelhantes e voltou a erguer a taça da Champions League (2019/20). Atualmente, tem contrato até junho de 2024 com os Reds.

Ao optar por defender a seleção espanhol, esteve na lista de trinta jogadores para a Copa do Mundo de 2014, porém foi cortado devido a lesão que ocasionou em intervenção cirúrgica no joelho direito. quatro anos depois, disputou o Mundial de 2018, porém ficou de fora, de forma surpreendente, da edição de 2022, no Qatar.

