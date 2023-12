Presidente do Corinthians reforça interesse em Gabigol, do Flamengo, e fala sobre outros reforços

O principal alvo do Corinthians para 2024 está definido. Trata-se de Gabigol, do Flamengo, e o novo presidente do Timão, Augusto Melo, deixou isso claro. Afinal, o mandatário afirmou que fará de tudo para contar com o atleta e que já conversou com a direção rubro-negra.

“Há um interesse, sim. O Gabigol, como eu sempre brinquei, tem a nossa cara, as nossas características, personalidade… Por onde passou foi artilheiro. Existe, sim, uma intenção nossa. O que mostra dessa nova diretoria é ética, caráter acima de tudo. Gosto de conduzir o Corinthians, acima de tudo, com ética, com profissionalismo. Vou sempre falar com o presidente, não vou atravessar nenhuma negociação. Liguei, sim, falei com o Landim, com o Braz, e ver se há alguma possibilidade da gente conversar com o atleta. Assim que nos autorizar, vamos falar com o atleta. Tenho interesse, sim, acho o Gabigol um grande jogador e que tem a cara do Corinthians”, disse Augusto Melo à “ESPN”.

Augusto Melo afirmou que não tem condições de pagar a multa rescisória de Gabigol, superior a R$ 2 bilhões para o mercado nacional. No entanto, o dirigente deixou claro que tem a intenção de sentar e conversar para tentar negociar.

“Houve um contato por telefone, que havia um interesse da gente conversar, sem nenhum compromisso, apenas uma conversa. E se nessa conversa houver a possibilidade dele se transferir, tudo bem. Se não houver, tudo bem, o ‘não’ já temos. Agora, podemos conversar. Se não der, partimos para outra. A ética sempre em primeiro lugar, sempre com o presidente, com o vice, para que a gente possa ter essa conversa, sem nenhum tipo de atravessador”, declarou.

Reforço engatilhado

Além de Gabigol, o Corinthians mira outros jogadores. E um deles é Raniele, do Cuiabá, que está bem perto de ser anunciado pelo Timão. Pelo menos é o que garantiu o novo presidente.

“Está bem encaminhado. É um excelente jogador, que a gente vem monitorando, e também um pedido da comissão. Se Deus quiser em breve a gente anuncia”, afirmou Augusto Melo.

A operarão está próxima de ser sacramentada. Dessa forma, clube do Parque São Jorge pagará 2,5 milhões de euros (R$ 13,5 milhões) ao Dourado para ter o jogador.

