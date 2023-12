Salernitana x Milan: escalações e onde assistir

Com objetivo de se aproximar da briga pelo título, o Milan visita a Salernitana nesta sexta-feira (22), às 16h45, no Estádio Arechi, em Salerno, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Somente a vitória interessa ao Rossoneri em um duelo contra o lanterna do Calcio.

Como chega a Salernitana

Com a pior campanha do Italiano, a Salernitana somou apenas oito pontos em 16 jogos e está com cinco a menos que a Udinese, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

A boa notícia fica por conta do retorno do argentino Federico Fazio, que volta de suspensão após ficar fora do jogo contra a Atalanta. Por outro lado, o meio-campista Giulio Maggiore estará suspenso devido ao acúmulo de cartões amarelos. Além disso, o goleiro mexicano Guillermo Ochoa está ausente devido a uma lesão no ombro.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan vem de uma vitória sobre o Monza na rodada passada e segue na perseguição à Inter de Milão e Juventus, líder e vice-líder, respectivamente. O Milan está em terceiro no Calcio, com 32 pontos, cinco atrás da segunda colocada Juventus e nove da líder Inter.

Ao mesmo tempo, a boa notícia é o retorno de Davide Calabria após suspensão, mas Noah Okafor, Malick Thiaw e Pierre Kalulu estão todos fora, confirmados como desfalques pelo técnico Pioli. Além disso, Tommaso Pobega aparece como dúvida e será reavaliado antes do jogo.

Salernitana x Milan

16ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: sexta-feira, 22/12/2023, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio Arechi, em Salerno (ITA)

Salernitana: Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola, Mazzocchi; Maggiore, Coulibaly, Martegani; Candreva, Dia, Tchaouna. Técnico: Filippo Inzaghi.

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Reijnders, Musah, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli Stefano Pioli.

Onde assistir: Star+

