Morre Mão de Onça, goleiro que levou o gol mais bonito da carreira de Pelé

Em sua carreira no futebol, passou por grandes clubes, como São Paulo e Atlético-MG, além de Primavera-SP e o Clube Atlético Ituano. O C.A.I., inclusive, deu as cores rubro-negras ao adversário da época, o Ituano Futebol Clube de hoje, que tinha o nome de Ferroviário Atlético Ituano na década de 60.

Mas foi no Juventus-SP que Mão de Onça ganhou fama. Afinal, na derrota por 4 a 0 para o Santos, em 2 de agosto de 1959, ele teve participação direta em uma obra de arte de Pelé. A partida estava 3 a 0 quando, na altura da meia-lua, o Rei do Futebol deu quatro dribles de lençol para encobrir três marcadores em sequência, além de Mão de Onça, e anotar o gol de placa. A partir desse lance, aliás, Pelé passou a festejar dando socos no ar, sua marca registrada.

A pintura rendeu uma estátua de Pelé na Rua Javari, casa do clube do bairro da Mooca. Aliás, Juventus e Ituano prestaram homenagem a Mão de Onça, que sofreu oito gols do Rei ao longo de sua carreira.