É possível? Relembre grandes feitos do Fluminense em 2023

O Fluminense passou por muitos momentos conturbados nesta temporada e vai em busca de um resultado histórico diante do Manchester City. Apesar da dificuldade do jogo, muitos torcedores estão confiantes no título do Mundial de Clubes. Afinal, os jogadores tricolores conquistaram feitos que pareciam quase improváveis em 2023.

Feitos do Fluminense em 2023

O Fluminense conseguiu um marca expressiva logo nos primeiros meses da temporada. Na final do Campeonato Carioca, os jogadores tricolores reverteram uma vantagem de dois gols do Flamengo e se sagraram campeões do Estadual. Na época, muitos jornalistas desacreditavam de um tropeço da equipe rubro-negra no segundo jogo da decisão. No entanto, os comandados de Fernando Diniz aplicaram uma goleada de 4 a 1 em cima do rival e conseguiram uma virada histórica dentro do Maracanã.

Na fase de grupos da Libertadores, os jogadores tricolores também chegaram desacreditados. O Fluminense havia sido eliminado de forma vexatória pelo Olímpia na última edição e teve que encarar River Plate e Sporting Cristal logo na primeira fase da competição. Apesar das dificuldades, os comandados de Fernando Diniz conquistaram dez pontos e se classificaram como líderes do Grupo D.

Na semifinal da Libertadores, Fluminense e Internacional empataram no jogo de ida por 2 a 2 no Maracanã. No duelo de volta, os jogadores tricolores chegaram desacreditados. Afinal, Fernando Diniz não conquistava uma vitória fora de casa há meses. No entanto, Germán Cano e John Kennedy marcaram gols no fim do jogo e conseguiram uma virada heroica no Beira-Rio.

Em busca do Mundial

O Fluminense, dessa forma, provou que pode reverter cenários improváveis em 2023. Aliás, Felipe Melo concedeu uma entrevista para imprensa na última quinta-feira (21) e relembrou os resultados históricos dos jogadores tricolores. O zagueiro acredita que nada é impossível dentro do futebol e está confiante no título do Mundial de Clubes.

Aliás, Manchester City e Fluminense se enfrentam nesta sexta-feira (22), às 15h, no Estádio King Abbdullah, pela final do Mundial de Clubes. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, posteriormente, disputa por pênaltis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.