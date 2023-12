Guardiola pode se tornar o treinador com mais títulos do Mundial de Clubes

Desde que iniciou a carreira como treinador, Pep Guardiola tem colecionado recordes em sua carreira e pode alcançar mais um nesta sexta-feira (22). Caso o Manchester City derrote o Fluminense na decisão do Mundial de Clubes, às 15h (de Brasília),no Estádio Rei Abdullah, na Arábia Saudita, o espanhol será o técnico com mais títulos na história do torneio.

Atualmente, o comandante dos Citizens possui três conquistas da competição da Fifa. Duas delas com o Barcelona, quando mostrou ao mundo o seu estilo característico de jogo, que encantou os amantes do futebol. As conquistas foram em 2009, contra o Estudiantes, e 2011. Essa última com um verdadeiro baile, ao golear o Santos por 4 a 0, no Japão. Curiosamente, Paulo Henrique Ganso estava naquele elenco do Peixe e reencontra o treinador.

O outro título mundial da carreira de Guardiola foi com o Bayern de Munique, em 2013. diante do Raja Casablanca, do Marrocos. Dessa forma, o treinador divide o lugar mais alto desse pódio com o italiano Carlo Ancelotti, que venceu o torneio intercontinental com o Milan (2007) e com o Real Madrid (2014 e 2022). Para se isolar em primeiro com quatro troféus, o espanhol terá que derrotar mais uma equipe brasileira.

Desfalques de um elenco poderoso

Pep não poderá contar com três dos principais nomes de seu elenco: Haaland, De Bruyne e Doku. O norueguês chegou à Arábia Saudita com um estresse no pé. Apesar do problema, viajou com a delegação, porém não participou dos treinamentos em Jeddah e foi cortado na última quarta-feira (19). O belga, por sua vez, segue a recuperação de um grave problema muscular e também está fora de combate.

Doku tem um problema muscular desde o começo do mês e também viajou para a Arábia Saudita em meio a uma indefinição sobre quando voltará a atuar. Mesmo com os desfalques, o elenco milionário do City é poderoso e entra na decisão como favorito. Na semifinal, derrotou o Urawa Reds, do Japão, com tranquilidade, por 3 a 0.

Espanhol conhece o Tricolor

Na coletiva, Guardiola elogiou o Fluminense e disse conhecer bem o estilo de jogo do adversário. Será o duelo com Diniz, que tem características semelhantes, mas algumas diferenças cruciais no estilo de jogo como a movimentação dos atletas.

“Conheço exatamente o talento e a qualidade do Fluminense e o que ele pode fazer. Sabemos o que significa o Mundial para os times sul-americanos. Sei que será uma final dura, como sempre tem sido. E vamos por isso. Conheço meus jogadores e os respeito pelo que fazem, é muito boa a forma como jogam”, disse Guardiola.

