Suárez acerta com o Inter Miami e reencontra Messi

Suárez e Messi, enfim, vão reeditar a parceria dos tempos de Barcelona. Amigos íntimos, eles se reencontram no Inter Miami. Afinal, o centroavante uruguaio acertou, verbalmente, com a franquia norte-americana nesta sexta-feira (22). O Pistoleiro assinará contrato de um ano na terra do Sam, com a possibilidade de renová-lo até 2026.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências, o anúncio oficial da contratação do reforço deve acontecer ainda neste ano.

O Inter Miami, aliás, no meio do ano, tentou tirar Suárez do Grêmio. O uruguaio ficou tentado pelo reencontro com Messi, mas se acertou com os gaúchos e permaneceu até o fim da temporada, mesmo cumprindo apenas a metade do compromisso com o Imortal.

No Tricolor, Suárez somou 54 jogos, marcando 29 gols e oferecendo 17 assistências aos seus companheiros. Conquistou o Gaúcho, levou o time ao vice-campeonato brasileiro e, no âmbito individual, abocanhou prêmios muito relevantes.

Agora, então, jogará ao lado de Messi, com quem, no Barcelona, conquistou todos os títulos possíveis. Na enrsolada Flórida, ele também reencontra outros dois ex-companheiros de tempo do Barça: o lateral-esquerdo Alba e o volante Busquets.

