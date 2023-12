Roma e Napoli: escalações e onde assistir

Fora do G4, Roma e Napoli fecham um sábado (23) agitado de Campeonato Italiano, antes da ceia de Natal. Assim, no fim de semana, os times se enfrentam no Estádio Olímpico, em Roma, pela 17ª rodada desta edição do Calcio. Aliás, o último encontro da jornada.

Como chega a Roma?

O time da capital italiana aparece, afinal, somente na parte mediana da tabela, com 25 pontos. José Mourinho não conseguiu fazer o time enfrenar até agora. Em baixa, Lukaku, principal nome da equipe, pode até sair na virada do ano, de acordo com a imprensa italiana. Dybala, lesionado, será o principal desfalque.

Confira como está a tabela do Italiano

A Roma deve ir a campo com: Rui Patrício; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Zalewski; El Shaarawy; Lukaku.

Como chega o Napoli?

Com 27 pontos, o Napoli está mais próximo do G4. No entanto, por ser o atual campeão, trata-se de um fracasso até o momento. Longe da liderança, a equipe trocou de técnico no mês passado. Walter Mazzarri substituiu o impopular Rudi Garcia e ainda não adiantou muito coisa. Mas quem sabe? Sempre há tempo para reviravoltas.

O Napoli deve apresentar a seguinte formação: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Onde assistir?

ESPN (TV por assinatura) e Star+ (streaming) transmitem a peleja.

RODADA 17 – ITALIANO

Sexta-feira (22/12)

Empoli x Lazio – 14h30

Sassuolo x Genoa – 14h30

Monza x Fiorentina – 16h45

Salernitana x Milan – 16h45

Sábado (23/12)

Frosinone x Juventus – 8h30

Bologna x Atalanta – 11h

Torino x Udinese – 11h

Verona x Cagliari – 14h

Inter x Lecce – 14h

Roma x Napoli – 16h45

