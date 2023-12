Convocação pode tirar Endrick de Supercopa e início do Paulistão

Um dos grandes destaques do Palmeiras na reta final de 2023, Endrick vai entrar em 2024 sabendo que terá que defender outra camisa sem ser a Alviverde. O atacante foi convocado por Ramon Menezes para defender a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico. Caso o Verdão libere o jogador, o camisa 9 deve perder algumas partidas pelo clube paulista.

Afinal, a competição será disputada entre os dias 20 de janeiro a 11 de fevereiro, na Venezuela. Neste período, o Palmeiras terá o início do Campeonato Paulista, além do duelo contra o São Paulo, no dia 3 de fevereiro, pela Supercopa do Brasil. O jogo marca o encontro do campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil e ainda não tem local definido.

Além da Supercopa do Brasil, o período do Pré-Olímpico também culminará na mesma data das sete primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Isto significa que Endrick ficará fora de boa parte da fase de grupos, que tem 12 jogos ao todo.

Endrick se despede do Palmeiras no meio da temporada. O jogador vai se apresentar ao Real Madrid em julho, quando completará 18 anos. Além disso, na venda do atacante para o time espanhol, houve um acordo entre todas as partes de que o jogador acabaria sendo liberado para disputar o Pré-Olímpico.

Palmeiras não sabe se vai liberar Endrick

O Palmeiras ainda não respondeu se vai liberar o atacante para o torneio. Os clubes têm a prerrogativa de não ceder. Mas a CBF conta com o entendimento das diretorias por se tratar de um período fora do Brasileirão e que vale uma vaga nas Olimpíadas. O Verdão, por outro lado, trabalha para ter o jogador em sua pré-temporada.

