Fluminense fatura 9% da receita do City, seu oponente da final do Mundial

O Fluminense encara o Manchester City na decisão do Mundial de Clubes, nesta sexta-feira (22), na Arábia Saudita. Além da questão técnica, já que a Europa é o principal centro do futebol mundial, o duelo também se destaca pela grande diferença financeira. Isso porque, segundo um estudo da SportValue, companhia especializada em marketing esportivo, o clube carioca arrecada apenas 9% da receita dos ingleses.

O levantamento leva em consideração os números financeiros que Citizens e o Tricolor tiveram em 2022. Enquanto o Fluminense faturou R$ 347 milhões, o clube inglês embolsou R$ 3,8 bilhões. O grande ponto de destaque do Tricolor Carioca foi a quantia adquirida por meio de cotas de televisão, com R$ 151 milhões dos R$ 347 milhões. Aliás, a sua receita foi a nona entre todos os clubes brasileiros.

Por outro lado, o Manchester City é a equipe mais valiosa da Europa com o trabalho de marketing e direitos de transmissão como pontos fortes. No segundo tópico, o clube inglês recebeu R$ 1,6 bilhão e R$ 1,9 bilhão graças à publicidade. Já o seu elenco foi avaliado em R$ 7,4 bilhões. É líder na Inglaterra no quesito.

Comparativos de dívidas entre Fluminense e City

As dívidas de ambos os clubes foram outra categoria da comparação. O déficit do Tricolor Carioca é de R$ 678 milhões acima do seu faturamento. Já os débitos do Manchester City representam R$ 392 milhões, quantia que equivale a 10% de sua receita.

Valor de mercado

Na comparação entre o valor de mercado de City e o clube das Laranjeiras, o resultado é a terceira maior distinção já encontrada quando se analisa brasileiros e europeus juntos. Ao utilizar os dados do site “Transfermarkt”, o valor de mercado do Fluminense é de R$ 574 milhões, já o do clube inglês é de R$ 7 bilhões. Assim, o Tricolor equivale a 8% da avaliação de mercado da equipe azul de Manchester.

Para analisar o valor de mercado, os pontos que se levam em consideração são o valor da marca, a receita de cada clube para calcular um valor e simular uma venda do mesmo e precificação de ativos presentes em seus elencos.

Diferença de valor de mercado entre brasileiros e europeus

2005

São Paulo -> R$ 168 milhões

Liverpool -> R$ 1,16 bilhão

Tricolor Paulista representava 14% do valor de mercado dos Reds

2006

Internacional -> R$ 16 milhões

Barcelona -> R$ 1,8 bilhão

Colorado equivalia a 0,9% do valor de mercado dos Blaugranas

2011

Santos -> R$ 467 milhões

Barcelona ->R$ 3,3 bilhões

Peixe representava 14% do valor de mercado dos Culés

2012

Corinthians -> R$ 388 milhões

Chelsea -> R$ 2,4 bilhões

Timão equivalia a 16% do valor de mercado dos Blues

2017

Grêmio -> R$ 342 milhões

Real Madrid -> R$ 4 bilhões

Imortal representava 8,55% do valor de mercado dos Galáticos

2019

Flamengo -> R$ 613 milhões

Liverpool -> R$ 5,4 bilhões

Rubro-Negro equivalia a 11% do valor de mercado dos Reds

2021

Palmeiras -> R$ 501 milhões

Chelsea -> R$ 5 bilhões

Alviverde representava 10% do valor de mercado dos Blues

