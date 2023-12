City x Fluminense, final do Mundial! Pré-jogo com a Voz do Esporte às 13h30

Fluminense e Manchester City fazem a final do Mundial de Clubes nesta sexta-feira, 22/12. O jogo no Rei Abdullah, em Jeddah, às 15h (de Brasília) fará de um deles um campeão inédito. O Fluzão sonha em se juntar aos outros brazucas campeões: Santos, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Corinthians e Internacional. E para deixar o torcedor no clima desta final histórica, a Voz do Esporte está com uma programação de pré-jogo especial. De 13h30 às 15h não perca o que foi preparado para você. Afinal, Cesar Tavares, o narrador mais premiado da Aceesp dos últimos dois anos, comanda a programação ao lado de João Miguel e Pedro Rigoni.