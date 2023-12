Grêmio anuncia a contratação de Soteldo

O Grêmio anunciou na manhã desta sexta-feira (22), a contratação do atacante Soteldo. O jogador chega por empréstimo de uma temporada. Ele ainda segue vinculado ao Santos, clube que defendeu em 2023. Aliás, ele será o primeiro reforço do Imortal para 2024 e também o primeiro venezuelano da história do clube.

A negociação do empréstimo já acontecia há semanas. O Santos cedeu o venezuelano para se livrar do salário de R$ 450 mil, já que com a queda para a série B, não teria condições de arcar com os vencimentos. Por outro lado, o Peixe deve receber dois jogadores do Grêmio, sendo um deles o meia Pedro Lucas.

Soteldo era um desejo antigo do Grêmio e virou alvo para a próxima temporada para preencher uma lacuna no ataque. Isso porque Ferreirinha, que costuma atuar no setor, deve ser negociado e não ficará no Rio Grande do Sul na próxima temporada.

Grande nome da equipe paulista, apesar da queda inédita, o atleta despertou o interesse do Boca Juniors, da Argentina e também do rival Corinthians. Contudo, o Imortal Tricolor ganhou a disputa e terá o jogador, de 26 anos, em seu elenco para 2024.

Apesar de ser um dos destaques técnicos do grupo, o meia esteve em campo em 32 partidas, mas estufou a rede em apenas uma oportunidade.

Revelado pelo Zamora na Venezuela, o atacante passou por Huachipato e Universidad de Chile antes de chegar ao Santos, em 2019. Dois anos depois, foi negociado com o Toronto FC, da MLS. Soteldo ainda atuou pelo Tigres, do México, antes de retornar ao Peixe, em 2022.

