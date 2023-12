Atlético prepara presente e espera anunciar Scarpa até o Natal

O Atlético está muito próximo de anunciar de forma oficial o meia Gustavo Scarpa como seu novo reforço para a temporada 2024. O assunto encerrou nessa quinta-feira (21) de maneira positiva para o Galo e, agora, resta anunciar a fera de maneira oficial e deixar árvore de Natal da Massa ainda mais bonita. O meia será atleta do clube mineiro por quatro temporadas.

Pelo lado carijó, então, o objetivo é confirmar o meia para seus torcedores como o grande presente de Natal. Há, portanto, uma ansiedade em Belo Horizonte para a contratação de um grande nome, como Scarpa, ex-Palmeiras e Fluminense.

O Jogada10 apurou que o meia vai chegar à Cidade do Galo por 4,5 milhões de euros (R$ 24,01 milhões na cotação atual). A forma de pagamento, no entanto, não foi revelada.

Scarpa, aliás, será o dono do meio campo do Bicudo. Com Hulk comandando as ações de frente, ele será o responsável por arrumar a armação de jogadas. Essa posição, inclusive, é uma das mais carentes do time atleticano desde a saída de Nacho Fernández.

Atlético contou com fator Felipão por Gustavo Scarpa

Afinal, Scarpa e Felipão trabalharam juntos no Palmeiras e estabeleceram uma boa relação. Juntos, conquistaram o Campeonato Brasileiro de 2018 pelo Verdão. Além destes clubes, Internacional e Vasco também estão de olho na situação do jogador.

As investidas do clube carijó iniciaram a partir do momento em que o treinador fez a solicitação de reforço. Felipão conversou com o jogador, explicou seus planos e como o atleta vai se encaixar no elenco atleticano.

O desejo inicial de Scarpa, depois de um período emprestado ao Olympiakos (GRE), era permanecer na Europa. Porém, a percepção que seu futebol ainda não vingou no Velho Continente faz o jogador repensar sua carreira e admitir retornar ao Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.