Ortiz desembarca no Brasil e reforça desejo de jogar no Flamengo

O zagueiro Léo Ortiz desembarcou no Brasil na manhã desta sexta-feira (22) com um objetivo em mente: assinar com o Flamengo. Aliás, ele se encontrará em São Paulo capital com representantes do Red Bull Bragantino para reforçar o desejo de acertar com o clube carioca. O defensor, vale lembrar, passava parte das férias nos EUA.

Ortiz, aliás, já acertou as bases salariais com o Flamengo. No entanto, o Rubro-Negro ainda não acertou os valores com o Red Bull Bragantino. Antes do Brasileirão, como noticiou o site “GE”, o Fla ofereceu 5 milhões de euros (R$ 27 milhões), mas os paulistas pediram o dobro. Assim, os cariocas se afastaram, mas o desejo de Léo em jogar no Rio de Janeiro pode acelerar as negociações. Hoje, o Flamengo estuda pagar até 7 milhões de euros.

Léo Ortiz argumentará que mostrou comprometimento com o clube nos últimos anos, onde está desde 2019. Ele, aliás, já recusou outras propostas. O defensor lembrará ainda que, no período, o clube aceitou vender outros atletas, como Fabrício Bruno, hoje no próprio Flamengo. Vale lembrar ainda que o atleta tem muita simpatia por Tite, que já o convocou para a Seleção Brasileira.

Léo Ortiz completará 28 anos no próximo dia 03 de janeiro. Antes do Red Bull Bragantino, ele defendeu Internacional e Sport. Caso ele realmente acerte com o Flamengo, será o segundo reforço do time carioca para a temporada 2024, afinal, o Fla já contratou o meia De La Cruz, embora o contrato ainda não tenha sido assinado.

