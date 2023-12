Al-Ahly vence e fica em terceiro lugar no Mundial

O Mundial de Clubes de 2023 conheceu o seu terceiro colocado nesta sexta-feira (22). Afinal, o Ah-Ahly (EGI), campeão africano, aplicou 4 a 2 no Urawa Red Diamonds, campeão asiático. Os gols da vitória foram marcados por Yasser Ibrahim, Percy Tau, Yoshio Koizumi (contra) e Ali Maaloul. Já Kanté e Scholz, de pênalti, anotaram para os japoneses.

Dessa forma, o Al-Ahly ficou pela terceira vez em sua história com o terceiro lugar na competição. As outras, vale lembrar, foram em 2006 e 2020. Já os japoneses ficaram com o bronze na edição de 2007. O campeão será Fluminense, campeão sul-americano, ou Manchester City, vencedor na Europa. A final será ainda nesta sexta-feira.

As campanhas

O Al-Ahly, vale lembrar, venceu o Al-Ittihad, da Arábia Saudita e de Benzema, nas quartas de final: 3 a 1. Já na semifinal, perdeu de 2 a 0 para o Fluminense. Os japoneses, por sua vez, despacharam o Léon (MEX) nas quartas e perderam de 3 a 0 para o Manchester City na semifinal.

O Al-Ittihad, por sua vez, disputou o Mundial como convidado, por ser campeão nacional na Arábia Saudita, o país sede. Na estreia da competição, os sauditas, com show de Benzema, derrotou o Auckland City (NZE), campeão da Oceania.

