Suárez é oficialmente anunciado pelo Inter Miami

Através de uma criativa imagem publicada em sua rede social, o Inter Miami tornou oficial a contratação do atacante uruguaio Luis Suárez. Confirmando, desse modo, informação repercutida na última quinta-feira (21) pelo diário charrúa ‘Ovación’.

A ideia foi de usar quatro garotos sentados de frente para um campo de futebol. Além de um deles usar a 9 que Suárez vestirá, os outros representam os ex-companheiros de Barcelona que o Pistolero reencontrará. São os casos de Jordi Alba, Sergio Busquets e Lionel Messi. Na parte superior da imagem, a seguinte frase:

“Nada mais lindo do que jogar com amigos.”

Vindo de temporada espetacular pelo Grêmio (29 gols e 17 assistências em 54 partidas), o Pistolero antecipou o fim original de seu acordo com o clube gaúcho. Antes com término no fim de 2024, ele chegou a um consenso com a diretoria para o encerramento no próximo dia 31 de dezembro. Mobilização essa que, na época, aparentava ser um indicativo de seu desejo em rumar para a Major League Soccer (MLS).

Ao contrário do que parecia, a questão financeira não foi ponto de tamanho destaque nessa movimentação, pelo contrário. Isso porque os vencimentos de Suárez, segundo apontou a imprensa uruguaia, serão quatro vezes menores do que nos tempos de Imortal. A saber, no clube gaúcho, ele recebia R$ 2 milhões com a ajuda de um patrocinador gremista.

