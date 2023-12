Clube brasileiro tem conversas com Luis Henrique, que não permanece no Botafogo

Após o Botafogo decidir por não exercer o poder de compra de Luis Henrique, o atacante do Olympique de Marselha pode vestir a camisa de outro clube do futebol brasileiro em 2024. Afinal, o Red Bull Bragantino tem negociações abertas com os dirigentes franceses pelo jogador. No entanto, o Massa Bruta não terá vida fácil para contar com Luis Henrique.

Além do RB Bragantino, noticiado pelo jornalista Venê Casagrande, outros oito clubes, incluindo brasileiros e europeus, também demonstraram interesse pelo jogador de 22 anos. A informação foi do próprio presidente do Olympique de Marselha, Pablo Longoria, na última quinta-feira.

Revelado pelo Botafogo, Luís Henrique retornou, por empréstimo, em julho do ano passado. Com a camisa alvinegra, o atacante disputou 69 jogos nesta segunda passagem, com seis gols e quatro assistências.

Para que o atacante permanecesse em General Severiano permanentemente, o clube carioca teria que pagar 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 34,5 milhões). O Glorioso até procurou os franceses para negociar um valor menor, mas o Olympique não aceitou.

Botafogo vai em busca de outros nomes para substituir Luis Henrique

Sem Luis Henrique, a diretoria alvinegra busca um outro jogador para jogar pelo lado do campo, que tenha como principais características a velocidade e o um contra um. Assim, um dos nomes avaliados é o de Ferreira, que está de saída do Grêmio.

Além da procura por um atacante, o Alvinegro também busca reforços para o gol e para a defesa. Para a posição de goleiro, os cotados são: João Paulo (Santos), Santos (Flamengo), Aldair Quintana (Atlético Nacional) e Facundo Cambeses (Banfield). Já para a linha de zaga, os nomes são: João Victor (Benfica), Henrique (Lyon) e Lucas Halter (Goiás).

