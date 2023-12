Igor Vinícius projeta retorno após perder todo 2023: ‘Nunca duvidei que voltaria’

Se teve um jogador que passou por um 2023 difícil, este foi Igor Vinícius. O jogador iniciou o ano com status de titular do time, mas só completou dois jogos oficiais. Ele sofreu uma grave lesão no púbis, passou por uma cirurgia no local, mas ainda luta para voltar a atuar normalmente.

Em certos momentos, parecia que o retorno estava próximo, mas, em seguida, ele voltava a conviver com as dores. Contudo, o lateral-direito nunca duvidou que voltaria a jogar profissionalmente. Agora, espera que o ano de 2024 seja de recomeço na sua carreira.

“Nunca duvidei que ia voltar, nunca passou na minha cabeça. Sempre pensei pelo lado positivo, de ter uma lesão dessas num clube que me deu total respaldo para me curar. Estamos acostumados a conviver com a pressão no campo. A gente sente falta disso, a principal parte é mental, trabalhar a cabeça nesse momento. Ficar muito tempo parado causa insegurança, não saber se vai voltar, e foi uma lesão que demorou pra se resolver”, disse Igor Vinícius, para a SPFCTV.

Igor Vinícius espera fazer parte de outra campanha vitoriosa no clube

Apesar de fazer parte do elenco, o lateral não participou da campanha vitoriosa da Copa do Brasil em 2023. Contudo, ele pretende estar presente outro momento importante para o clube. Um possível tetracampeonato de Libertadores.

“A pressão aumenta quando o time vem de um ano em que é campeão, a cobrança vai ser maior. Tem a Libertadores, que combina com o São Paulo. (Queremos) voltar mais fortes, com mais ambição, buscar os títulos”, finalizou o lateral.

