Liverpool x Arsenal: escalações e onde assistir

Confronto direto pela liderança da Premier League. Liverpool e Arsenal se enfrentam, neste sábado (23), às 14h30, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. Apenas um ponto separa as equipes na parte de cima da tabela e quem vencer o duelo em Anfield garante a liderança isolada da competição.

Como chega o Liverpool

O Liverpool vive seu melhor momento na temporada e chega embalado para disputar a liderança da Premier League diante de seus torcedores. Os Reds vêm de um grande triunfo sobre o West Ham, por 5 a 1, que garantiu a equipe na semifinal da Copa da Liga Inglesa. A equipe começou esta 18ª rodada na vice-liderança do Campeonato Inglês, com apenas um ponto a menos que o líder Arsenal.

No entanto, o técnico Jurgen Klopp segue com alguns desfalques na equipe. Stefan Bajcetic, Thiago Alcantara, Joel Matip, Andrew Robertson, Alexis Mac Allister, Diogo Jota e Ben Doak, todos lesionados, estão fora do jogo deste sábado.

Como chega o Arsenal

Por outro lado, os Gunners começaram a rodada na liderança isolada da Premier League, com um ponto de vantagem sobre o próprio Liverpool. Após garantir a classificação para as oitavas de final da Champions, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta venceu o Brighton por 2 a 0 na rodada passada e encerrou uma sequência de dois jogos sem vitória no Inglês.

Mas, assim como o Liverpool, o Arsenal tem alguns jogadores no departamento médico. Dessa forma, Jurrien Timber, Fabio Vieira, Takehiro Tomiyasu, Thomas Partey, Mohamed Elneny e Jorginho, machucados, não estão à disposição do técnico Mikel Arteta.

Liverpool x Arsenal

18ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 23/12/2023, às 14h30 (de Brasília)

Local: Anfield Road, em Liverpool (ING)

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Curtis Jones; Salah, Darwin Núñez, Luis Diaz. Técnico: Jurgen Klopp.

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Declan Rice, Kai Havertz; Bukayo Saka, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

Onde assistir: ESPN e Star+

