Fim do sonho do Fluminense: Manchester City é campeão do mundo

Chegou ao fim o tão sonhado título tricolor do Mundial de Clubes. Afinal, o Manchester City bateu o Fluminense por 4 a 0 nesta sexta-feira (22), e levou o inédito troféu para a sua casa. No Estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita, os gols da equipe de Pep Guardiola foram de Álvarez (2x), Nino (contra) e Foden. O grande destaque em campo pelo Fluminense foi o goleiro Fábio, que impediu uma goleada maior dos europeus.





Disputa pelo terceiro lugar

Antes de a bola rolar para a decisão do Mundial de Clubes, Ah Ahly, do Egito, e Urawa Red Diamonds, do Japão, disputaram o terceiro lugar da competição. O time egípcio, derrotado pelo Fluminense na semifinal, venceu por 4 a 2. Veja como foi!

Gol inglês logo no início do jogo

O torcedor do Fluminense, na esperança pelo título inédito, tomou um banho de água fria logo no início da partida. Afinal, aos 50 segundos, o Manchester City abriu o placar, após lançamento equivocado de Marcelo. O gol foi de Álvarez, de peito, em rebote de chute de Aké, de fora da área, que explodiu na trave. Mas, apesar da desvantagem no placar, o time brasileiro não abriu mão de seu estilo de jogo, sem rifar a bola e trocando passes ainda no campo defensivo. Aliás, destaque para o goleiro Fábio, que demonstrou muita frieza em meio à pressão dos ingleses na marcação.

Aos 15′ o árbitro apontou para a marca do pênalti após entrada de Ederson em Cano. O bandeirinha, no entanto, indicou impedimento. Apesar das tentativas do time de Diniz, a equipe de Guardiola chegou ao seu segundo gol aos 26′. O espanhol Rodri enfiou para inglês Foden, que cruzou para o centro da área. A bola, entretanto, desviou no zagueiro Nino e foi para o fundo da rede, sem chances para Fábio. Até o fim da primeira etapa, os goleiros fizeram defesas importantes. Dessa forma, a melhor chance do Tricolor das Laranjeiras foi aos 39 minutos, em cabeçada de Arias, após cobrança de escanteio de Marcelo.

Pressão inglesa permanece no segundo tempo

O Manchester City voltou do intervalo a todo vapor para aumentar a diferença no placar. Aos 2′, Fábio fez grande defesa em bonito chute de Foden. No rebote, Bernardo Silva tentou de cabeça, mas o goleiro brasileiro voltou a fechar o gol. Quatro minutos depois o time inglês voltou a chegar com perigo, em jogada ensaiada de falta, mas parou no arqueiro tricolor mais uma vez.

Atrás no marcador, Diniz tirou os experientes Filipe Melo, Marcelo e Ganso aos 15′ do segundo tempo. Entraram Diogo Barbosa, Alexsander e Lima. Mas de nada impediu a superioridade do time inglês, que chegou ao terceiro gol aos 26′ com Foden, que recebeu cruzamento de Álvarez. O Tricolor das Laranjeiras chegou com perigo com John Kennedy aos 33′, em grande jogada individual do brasileiro, mas parou em Ederson. Ainda deu tempo para mais um gol inglês, o segundo de Álvarez. Ao apito final, Grealish e Martinelli iniciaram um tumulto, que foi contornado pelos outros jogadores.

Manchester City 4×0 Fluminense

Final do Mundial de Clubes

Data e horário: sexta-feira, 22/12/2023, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah, em Jeddah, na Arábia Saudita

Público: 52,601 torcedores

MANCHESTER CITY: Ederson; Walker, Rúben Dias, Stones (Gvardiol, 29′ do 2°T) e Aké (Oscar Bobb, 35′ do 2°T); Lewis (Kovacic, 16′ do 2°T), Rodri (Akanji, 29′ do 2°T) e Bernardo Silva; Foden (Matheus Nunes, 35′ do 2°T), Grealish e Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino (Marlon, 28′ do 2°T), Felipe Melo (Diogo Barbosa, 15′ do 2°T) e Marcelo (Alexsander, 15′ do 2°T); André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso (Lima, 15′ do 2°T); Jhon Arias, Keno (John Kennedy, 00′ do 2°T) e Germán Cano. Técnico: Fernando Diniz

Gols: Álvarez 01’/1°T (1-0), Nino (contra) 26’/1°T (2-0), Foden 26’/2°T (3-0) e Álvarez 43’/2°T (4-0)

Árbitro: Szymon Manciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

Cartões amarelo: Marcelo, Alexsander e John Kennedy (FLU)

