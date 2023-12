Braz promete que orçamento do Flamengo será cumprido em 2024: ‘Responsabilidade’

Após temporada frustrante e sem títulos, o Flamengo segue ativo no mercado para 2024. Assim o clube carioca concretizará compra de De La Cruz por US$ 16 milhões (cerca de R$ 78 milhões). Diante deste cenário, fica a dúvida quanto a utilização do orçamento proposto para o próximo ano, algo que gerou críticas de outras correntes políticas do clube carioca.

O Conselho de Administração estipulou como teto para contratações o valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões). Assim, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, acredita que as críticas que insinuam irresponsabilidade na administração do clube representam o início da disputa pela presidência (eleições em 2024).

“Tem muita conversa fiada e muita irresponsabilidade no que se fala em relação ao orçamento, mas ele será cumprido e tratado com a mesma responsabilidade, sendo último ano dessa gestão ou não. Tem ilações irresponsáveis, criminosas em termos de orçamento e talvez eleitoreiras”, afirmou Braz ao portal ‘ge’.

Na negociação por De La Cruz, o River Plate não queria negociar o atleta e não deu espaço para qualquer flexibilização do pagamento. Assim, a alternativa foi fazer o pagamento à vista por um jogador que era alvo desde 2022. Por outro lado, as outras contratações terão seus respectivos pagamentos diluídos nos anos seguintes, na base dos parcelamentos.

