Nino ressalta entrega do Fluminense: ‘Nada vai apagar o que fizemos até aqui’

O Fluminense sabia que teria um grande desafio pela frente. Medir forças contra o Manchester City, uma das melhores equipes do mundo. Em campo, o elenco tricolor lutou, seguiu com sua proposta de jogo, mas sucumbiu por 4 a 0 diante de um time mais qualificado. Apesar da derrota na final do Mundial de Clubes, o sentimento do torcedor é de alegria pelo grande ano. Assim, quem concorda com esse ponto de vista é o zagueiro Nino, que na saída de campo, relembrou a temporada de sucesso.

“Um time (City) preparado para jogar grandes jogos, estão acostumados com esse momento. A gente sabia que seria muito difícil. É difícil falar apenas um fator que decidiu o resultado. Acreditamos que tivemos melhor em determinados momentos. Faz parte. Nós tivemos um ano maravilhoso, mágico. E nada vai apagar o que a gente fez até aqui. Nós jogamos com muita vontade, muita entrega. Juntos o tempo todo e é isso que vale no final”, disse o zagueiro, antes de completar:

“Tudo que a gente conquistou neste ano foi por causa das nossas convicções. em momento nenhum saímos das nossas características. Assim, em um momento do ano, a gente precisava reverter um resultado e conseguimos golear um rival (Flamengo) em uma final (Campeonato Carioca) por causa das nossas características. Não podíamos abrir mão das nossas ideias e não fizemos isso. “, completou.

Temporada mágica e contratações

O Fluminense termina a temporada com os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Carioca. Apesar da final do Mundial, a diretoria acredita na sequência do trabalho e nas convicções de Fernando Diniz, que elevou o patamar de sua carreira ao treinar também a Seleção Brasileira.

Por fim, para a próxima temporada, o clube já anunciou a chegada do zagueiro Antônio Carlos, que pertencia ao Orlando City, dos Estados Unidos. Além disso, encaminhou a chegada de Renato Augusto, ex-Corinthians, que deve ser anunciado em breve.

