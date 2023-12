Patrick e Vargas devem entrar na barca do Atlético

O Atlético já põe em prática o planejamento para a próxima temporada. A princípio, a equipe mineira irá disputar o Estadual, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Assim, com o objetivo de qualificar seu elenco, analisa alguns jogadores que devem sair. Neste cenário, os mais próximos de deixar o Galo são o meio-campista Patrick e o atacante Eduardo Vargas.

Patrick defende o Atlético desde 2023, quando o clube desembolsou R$ 8 milhões por 80% dos direitos econômicos. Após 45 partidas, a avaliação é de que o jogador não correspondeu às expectativas. Inclusive, com a consulta da situação de Gabriel Pec junto ao Vasco, surgiu a possibilidade de o meio-campista ser usado como moeda de troca.

Eduardo Vargas está no Galo há três temporadas. Em 2020, o técnico da época, Jorge Sampaoli, pediu sua contratação. Desse modo, o clube mineiro pagou quase dois milhões de dólares (aproximadamente R$ 7 milhões na cotação do período) ao Tigres, do México.

O atacante chileno acumula 129 partidas pelo Atlético, com 24 gols e duas assistências. Ele, aliás, foi peça importante nas conquistas da equipe em 2021: Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O problema é que Vargas sofreu uma entorse no joelho esquerdo em setembro durante treinamento. Como optou por tratamento conservador, o jogador perdeu espaço no elenco nos últimos meses.

Saídas certas do Atlético

O Atlético tem duas saídas certas no seu elenco até aqui. Uma delas é do zagueiro Réver, que se aposentou. O defensor teve duas passagens pelo time mineiro, que foi onde mais atuou em sua carreira. Ao todo foram 355 partidas e 31 gols marcados em nove temporadas. A outra baixa é o meio-campista Hyoran, que não renovará seu contrato com o Galo.

