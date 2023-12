Abel Ferreira exalta alto nível do Brasileirão

O técnico Abel Ferreira já está na lista dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Isso porque o profissional já acumula nove títulos em sua passagem de três anos pelo clube paulista. Sua conquista mais recente é Campeonato Brasileiro deste ano em uma surpreendente arrancada. Com o Alviverde, aliás, ele é bicampeão do torneio.

Em entrevista a uma TV portuguesa, o comandante destacou o nível de competitividade da Série A.

“O Brasileirão é tão competitivo porque são as melhores equipes de cada estado concorrendo, em um universo de duzentos milhões de habitantes. É preciso ter uma consistência e uma regularidade tremenda para triunfar na Série A”, frisou o treinador.

Em seguida, Abel declarou que vê semelhança do Brasileirão com a Superliga, torneio que tentaram fundar na Europa e que voltou à tona recentemente no Velho Continente.

“Ao comparar com a Europa é como se pegássemos os três ou quatro melhores times de Portugal, juntássemos com as principais equipes da Espanha, da Itália, da França, da Alemanha e da Inglaterra e criássemos uma competição para disputar o título”, esclareceu o comandante.

Concorrência forte para o Palmeiras no Paulista

A competição estadual foi mais um ponto de destaque na entrevista de técnico do Palmeiras. Contudo, em outro comparativo, o profissional afirmou que há correlações entre o Paulista e o Campeonato Português.

“No estado são quatro grandes equipes, que disputam o título: Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. E digo que são grandes porque lutam não apenas para serem campeões do Paulista como do Brasileiro”, detalhou Abel.

“Para vocês terem uma ideia, só o estado de São Paulo tem 22 milhões de habitantes, já todo o território português tem 11 milhões. Em alguns compromissos do Estadual, é necessário fazermos parte ou todo o trajeto de avião”, finalizou.

