West Ham x Manchester United: escalações e onde assistir

West Ham e Manchester United abrem os jogos da 18ª rodada da Premier League neste sábado (23), às 9h30, no Estádio Olímpico de Londres. As equipes não vivem bons momentos na temporada e fazem confronto direto no meio da tabela.

Como chega o West Ham

Os Hammers chegam pressionados para o jogo deste sábado após a eliminação nas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. A equipe sofreu uma goleada do Liverpool por 5 a 1 e o técnico David Moyes chega pressionado no comando. O West Ham é o nono colocado da Premier League, com 27 pontos, sendo seis de distância para o Tottenham, primeiro dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias.

No entanto, o pressionado técnico David Moyes terá apenas a baixa do atacante Michail Antonio para o jogo deste sábado.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o Manchester United vive um momento ainda mais complica. Dessa forma, a equipe está na sétima posição, com 28 pontos, e foi eliminada na fase de grupos da Champions, com a pior campanha da história do clube.

Além disso, o Manchester United vai enfrentar os Hammers em Londres com vários jogadores lidando com lesões ou em processo de recuperação. Nomes como Casemiro, Maguire, Malacia e Diallo estão na lista. Além disso, o meia Christian Eriksen aparece como dúvida.

West Ham x Manchester United

18ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 23/12/2023, às 9h30 (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico, em Londres (ING)

West Ham: Fabianski (Areola); Coufal, Zoumka, Aguerd (Ogbonna) e Emerson Palmieri; Edson Álvarez, Ward-Prowse e Soucek; Paquetá, Kudus e Bowen. Técnico: David Moyes.

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Varane, Evans e Shaw; Amrabat, Mainoo e McTominay; Antony, Garnacho e Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.