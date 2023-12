Marcelo vibra ao levar o Fluminense ao Mundial: ‘Jogamos de igual para igual’

Após a derrota por 4 a 0 para o Manchester City, na final do Mundial de Clubes, Marcelo falou sobre o desempenho do Fluminense. Assim, o lateral, um dos jogadores mais experientes do elenco tricolor, exaltou a atuação da equipe comandada por Fernando Diniz. De acordo com o jogador, o time carioca “jogou de igual para igual” e o resultado não condiz com o que foi a partida.

“A gente fez uma temporada maravilhosa, estou muito feliz de trazer o nome do Fluminense para uma competição tão grande como essa. Jogamos de igual para igual, infelizmente o resultado não diz o que a gente jogou. A gente entende perfeitamente que morreu atirando”, disse em entrevista para a Cazé TV.

“Nós sabemos que esse é o jogo de número 72 na temporada. Isso não quer dizer muita coisa, mas eles jogaram 30 e nós estamos no final da temporada. Acho super normal jogar um jogo desse calibre, ficar nervoso. Mas jogamos de igual para igual. estou muito orgulhoso do Fluminense e da torcida que compareceu, sempre dando o apoio para a gente. O grupo está feliz de ter dado a cara a tapa e jogado uma partida assim”, acrescentou.

Falhas defensivas na decisão

No primeiro lance do jogo, o lateral tentou inverter uma bola e acabou gerando o lance do primeiro gol dos Citizens. No entanto, o jogador relembrou que esse mesmo sistema defensivo já ajudou o Fluminense em vários momentos na temporada.

“Quando você fala de falha defensiva compromete Marcelo, Nino, Felipe Melo, Samuel Xavier e Fábio. A gente sabe que o futebol não é só isso. Quando faz gol parece que a gente não participou, mas muitas vezes ajudamos lá na frente. Falar que é uma falha defensiva pode cair no nosso colo, estamos acostumados

